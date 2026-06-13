チェコ戦で5度のドリブル成功と4度の被ファウルを記録

北中米ワールドカップ（W杯）に参加中の韓国代表は現地時間6月11日、チェコ代表と対戦し、2-1で勝利を収めた。

この試合で際立った輝きを放ったMFイ・ガンイン（PSG）のパフォーマンスについて、データサイト「オプタ」が注目。公式SNSでイ・ガンインのプレーぶりを「神出鬼没」と表現して称賛した。

この試合に臨んだイ・ガンインは、優れた個人技で韓国の攻撃を牽引。「オプタ」によると、チェコ戦でのイ・ガンインは「5度のドリブル成功と4度の被ファウルを記録した」という。

このスタッツは、2022年のカタール大会では誰も1試合で同時に達成していないとのこと。W杯では2018年のロシア大会の準決勝で、ベルギー代表MFエデン・アザールがフランス代表相手に達成したのが最後だったとも伝えている。イ・ガンインの好パフォーマンスを受け、SNSでは「一流のパフォーマンス」「すごすぎる」などの声が上がり、フランスの名門で活躍する25歳が注目を集めている。（FOOTBALL ZONE編集部）