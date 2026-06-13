地パイレーツ戦の7回に負傷交代【MLB】ドジャース 8ー6 パイレーツ（日本時間12日・ピッツバーグ）思わぬところからも悲痛な声が上がっている。ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦で左膝の炎症により途中交代した。翌12日（同13日）からのホワイトソックス戦に出場できるか不透明な状況となっており、対戦相手であるシカゴのファンからも「オオタニを見たい」などと異例の反応が生まれた。