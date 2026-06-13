地パイレーツ戦の7回に負傷交代

【MLB】ドジャース 8ー6 パイレーツ（日本時間12日・ピッツバーグ）

思わぬところからも悲痛な声が上がっている。ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦で左膝の炎症により途中交代した。翌12日（同13日）からのホワイトソックス戦に出場できるか不透明な状況となっており、対戦相手であるシカゴのファンからも「オオタニを見たい」などと異例の反応が生まれた。

大谷は11日（同12日）のパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、13号ソロを放つなど全打席出塁の活躍を見せていた。しかし、7回の好機で突如として代打を送られ途中交代。その後、球団から「左膝の炎症」と発表された。ロバーツ監督は予防的な措置であることを強調した。

シカゴでの3連戦に向けて、敵地のファンもスーパースターの動向に注目している。大谷のプレーを生で見るために高額なチケットを購入したファンが多くいるため、万が一欠場となれば大きな落胆を招くことになる。一方で、低迷する地元チームのファンからは、大黒柱を欠くドジャースとの対戦を歓迎し、大事をとって休養することを願う異例の意見も入り乱れている。

大谷の出場を巡ってSNS上のシカゴファンもそわそわしている。「あれだけの金額を支払ったシカゴの多くの人々は、本当に激怒することになるだろう」「オオタニを見たい」「無事であることを願っているが、復帰には時間をかけてもいい。理想を言えば、日曜日が終わった後だとありがたいね」「冗談だろ……妻と息子が、彼女の父親と一緒に明日オオタニのプレーを見るために、大金を支払ったんだぞ……」「最悪だ。俺たちのチームと彼が対戦するのを見るためだけに、明日と日曜日のチケットを持っているっていうのに」といった声が上がった。（Full-Count編集部）