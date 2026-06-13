久松宏輝トレーナー推奨…打球の飛距離を伸ばす「壁蹴り回旋ドリル」きれいなスイングでボールをしっかり捉えたはずなのに、「思ったほど打球が飛ばない」「フェンス手前で失速する」と悩む選手は、下半身の使い方に問題があるかもしれない。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは原因の1つに地面を真下に踏んでいることを挙げ、解決策として「壁蹴り回旋ドリル」を紹介している。「しっ