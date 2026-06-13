久松宏輝トレーナー推奨…打球の飛距離を伸ばす「壁蹴り回旋ドリル」

きれいなスイングでボールをしっかり捉えたはずなのに、「思ったほど打球が飛ばない」「フェンス手前で失速する」と悩む選手は、下半身の使い方に問題があるかもしれない。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは原因の1つに地面を真下に踏んでいることを挙げ、解決策として「壁蹴り回旋ドリル」を紹介している。

「しっかり振れているように見えるのに、実際にチェックしてみると下半身に全然力が入っていない子は結構多いです」と久松さん。原因は力の向け方にあると語る。「地面を真下に踏むと、反動は上に返ってきます。打者は斜め前に（力を）伝えたいので、地面を踏む方向を工夫することがポイントになります」

重要なのは、軸足に溜めた力を上ではなく投手方向に向けること。その感覚を養うのが「壁蹴り回旋」だ。まずステップ幅で立ち、軸足（右打者なら右足）の裏を壁につける。次に軸足側に体をねじって股関節に力を溜め、軸足で壁を強く押しながら軸足側の股関節を投手方向に押し込んでいく。

このドリルを行うと、「（軸足側の）お尻がカチカチに硬くなっているはず」と久松さん。「これが、下半身を使えている状態です」と説明する。

背中が丸まらないように注意する。軸足のかかとが浮いても構わないが、回転させないように心がける。このドリルは、日々10回程度行いたい。地道に継続することで、失速しない強い打球を飛ばせるようになるはずだ。（First-Pitch編集部）