11日に開幕を迎えた北中米ワールドカップでは、2026-27シーズンの競技規則改定で盛り込まれたスローインの「5秒ルール」が新たに導入されており、開幕戦からさっそく主審がスローワーに早く投げるよう促す場面が目立っている。新たに導入された「5秒ルール」はスローインを行う選手が意図的に遅延させたり、再開までに時間がかかったりしていると主審が感じた場合、目に見える形で5秒間のカウントダウンをスタートし、超過した