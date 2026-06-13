●民放の中でTBSが圧倒的な強さ TBS系バラエティ番組『マツコの知らない世界』(毎週火曜20:55〜)が、REVISIOが発表したテレビ画面注視データ「注目度」の週間番組ランキング(6月1日〜7日)でコア視聴層の注目度60.6％を記録し、6位に入った。この回は「マイケル・ジャクソンの世界」と題した1時間スペシャル。生前を知らない20代の“没後ファン”3人が魅力を語る中、2006年の来日時にマイケル本人が着用したという特別なジャケット