親が老人ホームなどの施設に入所すると、実家が誰も住まない「空き家」になるケースがあります。そんなとき、火災保険の更新時期を迎えて保険会社に連絡すると、「人が住んでいないなら保険料はこれまでの3倍の年9万円になります」と言われ、言葉を失ったという相談が多く寄せられます。 人が住まなくなっただけで、なぜ保険料がそこまで上がるのでしょうか。本記事では、空き家の火災保険が高額になる理由と、