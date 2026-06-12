服が乾きにくい梅雨どきは、洗濯がいつもよりつらく感じやすいもの。4人家族で整理収納アドバイザー1級のおまいさん（40代）は、とある思い込みをやめて洗濯が一気にラクになったといいます。ここでは、毎日の洗濯が軽くなる「やめてよかった習慣」を3つ教えてもらいました。1：バスタオルを使うのをやめたお風呂あがりは大きなバスタオルで全身を包み込むもの。そう思っている人が多いと思います。実際、私も実家でずっとそうして