日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンでプレイするドイツ代表FWセルジュ・ニャブリ（30）が投稿したインスタグラムが話題になっている。ニャブリは今シーズン公式戦37試合に出場して10ゴール11アシストという記録を残した。シーズン序盤から素晴らしいパフォーマンスを見せていたが、4月半ばに右太ももの内転筋を負傷。CL準決勝のパリ・サンジェルマン戦などシーズン終盤に離脱してしまった同選手は、開催中のW杯も