配信プラットフォームのTwitchにて任天堂のNintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3（スプラ3）」に注目が集まっている。 「スプラトゥーン3」は2022年9月に発売された「スプラトゥーン」シリーズの最新作。発売からもうすぐ4年を迎えるタイトルだが、Twitchにて本作を実況するストリーマーが増加し、多くの視聴者を集めている。Twitchではゲームタイト