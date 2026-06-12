配信プラットフォームのTwitchにて任天堂のNintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3（スプラ3）」に注目が集まっている。

「スプラトゥーン3」は2022年9月に発売された「スプラトゥーン」シリーズの最新作。発売からもうすぐ4年を迎えるタイトルだが、Twitchにて本作を実況するストリーマーが増加し、多くの視聴者を集めている。Twitchではゲームタイトルごとにどの程度視聴されているかを確認でき、6月12日18時頃の時点では「リーグ・オブ・レジェンド」や「Counter-Strike 2」など非常に歴史の長いタイトルに次いだ視聴者数を記録している。

直接の要因は不明なものの、6月4日にはVAULTROOMによるイベント「VCC INK FES」が開催。6月14日にはREJECT所属のストリーマーのたいじ氏によるイベント「わかば杯」が予定されているなど、これらに参加するストリーマーの練習配信やスクリムなどが相まって配信自体が増加している。

また、ゲーム本体に目を向けてみると精力的なアップデートが行なわれており、6月10日にもブキの調整が実施された。加えて、Nintendo Switch2向けに「スプラトゥーン レイダース」が7月23日に発売予定で、これに向けたゲーム内イベントの開催も予定されている。発売から4年を迎えるタイトルだが、様々な要因によって大きな注目を集めている。

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