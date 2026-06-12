イーロン・マスク氏率いるスペースX(SPCX)が、ついに上場の日を迎えた。ロケット打ち上げと衛星通信「スターリンク」を軸に、宇宙インフラの本命株として世界中の投資家が注目している。AI時代のインフラとしてスターリンクへの期待が高まる一方、注目銘柄ほどブームに押され、高値づかみのリスクもある。では、この歴史的な上場の局面で投資家はどう冷静さを保てばよいのか。米国株投資スクール「Financial Free College(FFC)」代