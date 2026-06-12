6月12日の朝早く、第十堰近くの吉野川で男性の遺体が発見されました。警察が身元の確認を急ぐとともに、事件・事故の両面で捜査を進めています。遺体が発見されたのは、第十堰の北の端から南へ150メートルほど離れた吉野川です。警察によりますと、12日の午前6時20分ごろ、散歩中の男性から「川に人のようなものが浮いている」と110番通報がありました。警察と消防が駆けつけましたが、男性は水に浸かったうつぶせの状態で波