大館市の中心部にあるバラ園では、園内のバラが見頃を迎えています。約500種類のバラが植えられていて、訪れた人たちが、色鮮やかに咲くバラと甘い香りを楽しんでいました。大館市の中心部にあるバラ園、石田ローズガーデンです。かつて労働大臣などを務めた石田博英氏の自宅だった場所を大館市が譲り受けて整備しました。園内には、約2,300平方メートルの敷地に、500種類ほどのバラが植えられています。大館市