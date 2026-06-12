大館市の中心部にあるバラ園では、園内のバラが見頃を迎えています。



約500種類のバラが植えられていて、訪れた人たちが、色鮮やかに咲くバラと甘い香りを楽しんでいました。



大館市の中心部にあるバラ園、石田ローズガーデンです。



かつて労働大臣などを務めた石田博英氏の自宅だった場所を大館市が譲り受けて整備しました。



園内には、約2,300平方メートルの敷地に、500種類ほどのバラが植えられています。





大館市によりますと、今年は春に天候に恵まれ暖かい日が多かったことから、例年よりも1週間ほど早い、今月初めに見頃を迎えました。穏やかな青空のもと午前中から多くの人が訪れ、色鮮やかに咲き誇るバラの花と甘い香りを楽しんでいました。記者「バラどうですか？ご覧になって」大館市から「いいですー。お天気もいいし。やっぱ毎年見てるんですけど、今年すごく天気もいいし良かったなって。（きょうは）雨も降らなかったし良かったです」大館市から「すばらしいと思いました。はい。やっぱり大館にこんなにすばらしい、昔からのバラ園があって、みんなにもっとたくさん来てほしいなって思いました」大館市から「気持ちもいいし、そよ風が吹いて、その度にバラの香りがして、いま85（歳）ですけど若返った感じ。“秋田おばあこ”が“秋田おばこ”になった感じです」石田ローズガーデンでは、今月28日まで「大館バラまつり」が開かれていて、期間中の金曜日と土曜日の夜は、園内がライトアップされます。※6月12日午後6時15分のABS ners every.でお伝えします