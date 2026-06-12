Jリーグは12日、13日にMUFGスタジアム(国立競技場)にて開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」において、選出選手のうち9選手が怪我の影響により各種セレモニーやイベント等のみの参加となり、試合には出場しないことを発表した。■各種セレモニーやイベント等のみの参加となる選手J1WEST 福田心之助(京都)J2・J3 EAST-A 相良竜之介(仙台)J2・J3 EAST-A 氣田亮真(山形)J2・J3 EAST-B 河田晃兵(甲府)J2・J3 EAST-B 川崎一輝