インスタグラムで報告バレーボール女子の松井珠己（PFUブルーキャッツ石川かほく）が12日までに、夫でバレーボール男子の外崎航平（ヴォレアス北海道）と共同でインスタグラムを更新。「結婚式」として幸せいっぱいのニュースを届けると、ファンから祝福が殺到した。松井と外崎は今年4月末に、2025年に結婚していたことを双方のSNSで発表していた。12日までにインスタグラムを更新。「結婚式今までの人生で一番幸せな日で