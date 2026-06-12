インスタグラムで報告

バレーボール女子の松井珠己（PFUブルーキャッツ石川かほく）が12日までに、夫でバレーボール男子の外崎航平（ヴォレアス北海道）と共同でインスタグラムを更新。「結婚式」として幸せいっぱいのニュースを届けると、ファンから祝福が殺到した。

松井と外崎は今年4月末に、2025年に結婚していたことを双方のSNSで発表していた。

12日までにインスタグラムを更新。「結婚式 今までの人生で一番幸せな日でした。このウェディングケーキがめちゃくちゃお気に入りです （上のチョコレートでできているトッパーは私たちのプレーの写真から作ってもらいました） 大好きな緑色のドレスも着れて最高でした」とし、ドレス姿の写真などを公開すると、ファンから祝福の声が殺到した。

「改めて、ご結婚おめでとうございます お二人とも、とても素敵すぎます ドレスもお似合いで」

「末永くお幸せに」

「どのドレス姿も可愛いです。珠己さんの表情からも幸せが伝わってきます」

「あーーーんもう！これ以上ないってくらい幸せな顔！見せてくれてありがとうございます」

「ドレスもケーキも素敵です！新しい人生を迎えられるお二人に 幸せがたくさん訪れますように」

松井は1998年1月10日生まれで、外崎は1997年6月28日生まれと同学年の28歳。結婚発表時には「えー！ビッグカップルやん！」などと話題になっていた。



（THE ANSWER編集部）