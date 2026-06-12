松井珠己【 写真：西村尚己/アフロスポーツ】

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インスタグラムで報告

　バレーボール女子の松井珠己（PFUブルーキャッツ石川かほく）が12日までに、夫でバレーボール男子の外崎航平（ヴォレアス北海道）と共同でインスタグラムを更新。「結婚式」として幸せいっぱいのニュースを届けると、ファンから祝福が殺到した。

　松井と外崎は今年4月末に、2025年に結婚していたことを双方のSNSで発表していた。

　12日までにインスタグラムを更新。「結婚式　今までの人生で一番幸せな日でした。このウェディングケーキがめちゃくちゃお気に入りです　（上のチョコレートでできているトッパーは私たちのプレーの写真から作ってもらいました）　大好きな緑色のドレスも着れて最高でした」とし、ドレス姿の写真などを公開すると、ファンから祝福の声が殺到した。

「改めて、ご結婚おめでとうございます　お二人とも、とても素敵すぎます　ドレスもお似合いで」
「末永くお幸せに」
「どのドレス姿も可愛いです。珠己さんの表情からも幸せが伝わってきます」
「あーーーんもう！これ以上ないってくらい幸せな顔！見せてくれてありがとうございます」
「ドレスもケーキも素敵です！新しい人生を迎えられるお二人に　幸せがたくさん訪れますように」

　松井は1998年1月10日生まれで、外崎は1997年6月28日生まれと同学年の28歳。結婚発表時には「えー！ビッグカップルやん！」などと話題になっていた。

（THE ANSWER編集部）