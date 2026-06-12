無印良品を展開する良品計画は、日常で不足しがちな「たんぱく質」「食物繊維」がとれる冷凍おにぎり4種を6月17日より、無印良品の冷凍食品取扱い店舗およびネットストアで順次発売する。温めるだけで手軽に食べられる健康志向に応えた新商品だ。たんぱく質や食物繊維がとれる冷凍おにぎり○目的に応じて手軽に栄養補給ができる個包装おにぎり良品計画は、地域や生活スタイルの変化に合わせ、健康志向にも応える食品を企画・販売し