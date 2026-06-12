高校生が漫画制作の腕を競う「まんが甲子園」。今年（2026年）の予選に応募した学校は、過去最少となる170校となりました。高知市で毎年8月に開かれる「まんが甲子園」は、高校生の漫画日本一を決めるイベントです。35回目となる今年は、応募が170校とこれまでで最も少ない数となりました。主催する高知県は「少子化が参加校の少なさに影響しているのではないか」としています。170校の内訳は韓国や台湾など海外から9校、国内から