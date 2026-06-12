パイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）ドジャース・大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に2試合連発となる13号を放った。メジャー通算300本塁打まであと7本、日米通算350本塁打（NPB48本）に残り9本とした。前日10日（同11日）の同戦では「1番・投手」で出場。3点を追う9回1死一塁。守護神