パイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）

ドジャース・大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に2試合連発となる13号を放った。メジャー通算300本塁打まであと8本、日米通算350本塁打（NPB48本）に残り10本とした。

前日10日（同11日）の同戦では「1番・投手」で出場。3点を追う9回1死一塁。守護神グレゴリー・ソト投手の初球、99.1マイル（約159.5キロ）の直球を捉え、中堅後方のブルペンへ飛び込む3試合ぶりの12号2ランを放った。

この日の初回第1打席は四球を選んで出塁。そして0-0で迎えた3回だった。右腕ミッチ・ケラー投手がフルカウントから投じた低めのスイーパーに対し、体勢が崩されながらも振り抜いた。打球速度107.7マイル（約173.3キロ）、飛距離391フィート（約119.2メートル）、角度21度の一発が右翼手の頭上を越え、見事な先制弾に。敵地も騒然とした。

例年6月は好成績を残し、2021、2023年と月間MVPを受賞。昨季までの6月の通算62本塁打は月別では最多だ。昨年6月は102打数27安打の打率.265、7本塁打、17打点、OPS.931だった。

試合前時点で、打者としては66試合に出場して打率.299、12本塁打、39打点、OPS.940。投手としては11試合に登板して6勝2敗、防御率1.06の好成績を残している。（Full-Count編集部）