この記事をまとめると ■北京では中国車が圧倒的多数を占める光景が広がる ■日本車ではカローラやカムリが存在感を維持している ■BEVだけでなくPHEVやHEVも含め中国メーカーが勢力拡大 中国でカメラを構えることはリスクと紙一重 筆者は取材で海外を訪れると、街角に立ってカメラを構えながら、そこを通るクルマを「定点観測」するようにしている。ここ数年の中国の都市部では直接なにか取り締まりのようなものを受けたことは