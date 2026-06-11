Nikoんがこの夏、開催するイベント＜リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜＞。全国津々浦々から47バンドを招き、8月3日(月)と4日(火)に東京/恵比寿LIQUIDROOMで行われるが、1日券が470円、2日通し券でも900円というチケット価格でも話題を呼んでいる。こちらは、7月8日(水)にタワーレコード専売でリリースされる4枚組のコンピレーションアルバムCD「as it is /（not）as」のリリースイベントで、そちらに参加するバンド＋αが出演