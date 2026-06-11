Nikoん、全国から47バンドを招く主催イベント＜リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜＞の第二弾出演者発表
Nikoんがこの夏、開催するイベント＜リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜＞。
全国津々浦々から47バンドを招き、8月3日(月)と4日(火)に東京/恵比寿LIQUIDROOMで行われるが、1日券が470円、2日通し券でも900円というチケット価格でも話題を呼んでいる。
こちらは、7月8日(水)にタワーレコード専売でリリースされる4枚組のコンピレーションアルバムCD「as it is /（not）as」のリリースイベントで、そちらに参加するバンド＋αが出演する予定。
本日、出演者第2弾として、27バンドが発表され、全出演バンドが決定した。詳細は、以下。
◆ ◆ ◆
Yobahi（岐阜）
SANZAN（静岡）
QOOPIE（愛知）
cense.（三重）
along the beach（滋賀）
ZOO KEEPER（京都）
衝動革命（大阪）
Panorama Panama Town（兵庫）
エダワカレ（奈良）
Yellow Cake（和歌山）
SAI（鳥取）
DNA GAINZ（島根）
ヨークシン（岡山）
dins（広島）
GAIN2兆激情（山口）
ヒルコ（徳島）
BASEBALL PITCHER（香川）
LADALES（愛媛）
How to draw A castle（高知）
miyama（福岡）
Make The Pancake（佐賀）
bigmouth strikes again（長崎）
マクガフィン（熊本）
THE MEGA NUTS BUSTERS（大分）
CLASSROOM（宮崎）
Suichu.（鹿児島）
AKKANBABYS（沖縄）
◆ ◆ ◆
＜Nikoん × maximum10 × ARAYAJAPAN pre「リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜」＞
開催日時/会場：
2026年8月3日(月) / 4日(火)
OPEN 11:30 / START 12:00（予定）
東京/恵比寿 LIQUIDROOM（建物内に４ステージ）
企画意図：
群雄闊歩（造語）：全国各地、想い想いの活動を行い、牙を研ぎ、機を窺っているたたかう者たちを全国各地から一堂に恵比寿に集める。それぞれのやり方、意地、意志、意識をその先に繋げる。
出演者：
【北海道/東北エリア】
hoolay（北海道）/ THE.VISIT（青森）/ 野蛮なハロー（岩手）/ Calvan kaj budro（宮城）/ ヒト×ヒト（秋田）/ Vital Club（山形）/ JESUS WOUND（福島）
【関東エリア】
恋のロシアンルーレット（茨城）/ entropyz（栃木）/ Leaps and Bounds（群馬）/ mabuta（埼玉）/ Apes（千葉）/ 神々のゴライコーズ（東京）/ Nikoん（東京）/ CELCY（神奈川）
※CELCY（東京）はNikoんの47都道府県ツアーでの共演が横浜だったため『神奈川』の出演枠にて
【北陸/甲信エリア】
恐竜公園（新潟）/ DUMMYKID（富山）/ CISSE（石川）/ セツナフレンド（福井）/ warcry（山梨）/ Os Ossos（長野）
【東海エリア】
Yobahi（岐阜）/ SANZAN（静岡）/ QOOPIE（愛知）/ cense.（三重）
【関西エリア】
along the beach（滋賀）/ ZOO KEEPER（京都）/ 衝動革命（大阪）/ Panorama Panama Town（兵庫）/ エダワカレ（奈良）/ Yellow Cake（和歌山）
【中国/四国エリア】
SAI（鳥取）/ DNA GAINZ（島根）/ ヨークシン（岡山）/ dins（広島）/ GAIN2兆激情（山口）/ ヒルコ（徳島）/ BASEBALL PITCHER（香川）/ LADALES（愛媛）/ How to draw A castle（高知）
【九州/沖縄エリア】
miyama（福岡）/ Make The Pancake（佐賀）/ bigmouth strikes again（長崎）/ マクガフィン（熊本）/ THE MEGA NUTS BUSTERS（大分）/ CLASSROOM（宮崎）/ Suichu.（鹿児島）/ AKKANBABYS（沖縄）
チケット：一般発売中
https://eplus.jp/nikon/
・1日券：470円
・当日お渡しTシャツ付1日券：4,700円
・2日通し券：900円
・当日お渡しTシャツ付2日通し券：5,470円
※「当日お渡しTシャツ付2日通し券」に関しては、特別価格5,000円の手売りチケット有り
＜群雄割拠＞
企画意図：
ロックバンドNikoんは止まらない。
企画する。求められたら極力出演する。曲も作る──それでようやくスタートライン。
「リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜」という真夏のツーデイズへのロード・トゥ的な研鑽イベントを、東京・大阪・鹿児島にて４、５日連続開催。
これはライブハウスへの入り口のご提案。過剰にやって、ようやく届く、か!?
【大阪編 / 5DAYS】
・2026年6月29日(月) at 難波 BEARS w/ 天国注射
・2026年6月30日(火) at 梅田 Hardrain w/ nayuta
・2026年7月01日(水) at 心斎橋 火影 w/ カッパマイナス
・2026年7月02日(木) at 北浜 雲州堂 w/ UNMASK aLIVE
・2026年7月03日(金) at 心斎橋 CONPASS w/ KING BROTHERS、8otto、愛はズボーン
7月3日以外 OPEN 19:00 / START19:30
※7月3日のみ OPEN 18:30 / START19:00 に変更
大阪5日間通し券：7,000円
各公演/前売：2,500円
【鹿児島編 / 5DAYS】
・2026年7月06日(月) at 鹿児島 SR HALL w/ kuromaru.、レイラ
・2026年7月07日(火) at 鹿児島 SR HALL w/ Wiθ、テレビ大陸音頭
・2026年7月08日(水) at 鹿児島 SR HALL w/ Tonto、うみのて
・2026年7月09日(木) at 鹿児島 SR HALL w/ その日暮らし、Apes
・2026年7月10日(金) at 鹿児島 SR HALL w/ GLARE SOUNDS PROJECTION、hitomi
全公演 OPEN 18:30 / START19:00
全公演 前売：2,400円 / 鹿児島５日間通し券：5,000円
チケット：一般発売中
https://eplus.jp/nikon/
コンピレーションアルバムCD『as it is /（not）as』
2026年7月8日(水) リリース
4枚組CD / 2,000円（税込）
※タワーレコード専売
※CDのみでのリリース
コンセプト：
「as it is」は『そのまま』という意。「not as」は『そのままではない（＝変わっていく）』という意味で使われており、タイトルの「as it is /（not）as」は『そのままあり続けてくれるバンドも、変わり続けるバンドも、いずれも美しく、どちらも収録されている』という意。
・タワーレコード LINK：
【オンラインショップ】https://tower.jp/item/8029783
【特集記事】https://tower.jp/article/feature_item/2026/05/12/0701
・特設サイト：https://asitis.info/