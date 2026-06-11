《話題のお店に行ってきました!トイレが凄かったです。ご馳走様でした!》6月10日、「蟹ラーメン」の写真とともに、Xへそう投稿したのは、大のラーメン通としても知られるお笑いトリオ「や団」の中嶋亮だ。しかし、この中嶋の、味にいっさい触れないポストに対して、店のオーナーが物言いをつけ、話題となっている。「中嶋さんが訪れたのは、格闘技エンターテインメント『BreakingDown』で名を上げた料理人、こめお氏がプロデュ