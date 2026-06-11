《話題のお店に行ってきました! トイレが凄かったです。ご馳走様でした!》

6月10日、「蟹ラーメン」の写真とともに、Xへそう投稿したのは、大のラーメン通としても知られるお笑いトリオ「や団」の中嶋亮だ。しかし、この中嶋の、味にいっさい触れないポストに対して、店のオーナーが物言いをつけ、話題となっている。

「中嶋さんが訪れたのは、格闘技エンターテインメント『BreakingDown』で名を上げた料理人、こめお氏がプロデュースする浅草のラーメン専門店『かにを』です。

ラーメン食べ歩き歴24年の中嶋さんは、これまでに1万4000杯以上を食したことを公言しています。2025年も805杯を食べたうえに、ラーメン専門誌『ラーメンWalker』の審査員『百麺人』も務める、ガチのラーメンフリーク。かにをでは、真っ赤なスープにソフトシェルクラブが豪快に盛りつけられた『THE CLAAAAAB（5辛）』2000円を頼んだようです。

ラーメン店の食レポをXに投稿する際、ふだんの中嶋さんは味の感想を細かく記し、最後にはいつも『バグうまっ!!』『めっちゃバグうま!!』といったひとことでポストを締めることがほとんどなのですが、この日の投稿は、冒頭のように、味についての言及がいっさいありませんでした」（B級グルメ担当記者）

すると、この中嶋の投稿に、オーナーのこめお氏が反応。コメント欄に《皮肉言ってんの?》と不満げなレスを返したのだ。

こめお氏にしてみれば、中嶋のポストがおもしろくなかったのかもしれないが、その反応に対してユーザーからは

《まずは来てもらった事への感謝を述べるのが筋じゃないの?》

《正直な感想言って何がアカンの？笑 美味いって言わなきゃ絡まれんの？こわー笑》

《ラーメンたくさん食べてる人の感想だよ!受け止めろ》

など、批判の声が寄せられている。

「こめおさんへの批判の声があがってしまったことを気にしてか、中嶋さんはその後、投稿を削除しました。11日に《誤解を生むような表現をしてしまったので、先程のポストは削除いたしました。申し訳ありません》と投稿しています。

しかし、これに対してユーザーからは《何でもばくうまっていうより、インフルエンサーに忖度なく美味しくないと自分に正直なほうが好感持てます》《もったいなぁ。せっかくラーメン好き有名人としての正直ポジション取れたのに》など、残念がる声が寄せられています」（前出・B級グルメ担当記者）

や団が『キングオブコント』決勝の常連となったことや、2025年5月21日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の「代役MCホントドッキリ」企画で、ダウンタウン・浜田雅功の代役MCを務めたことで、知名度を上げた中嶋。それにともない、ラーメンインフルエンサーとしても名前が知られてきていただけに、なんとも後味の悪い結果となってしまった。