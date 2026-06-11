ミニマリストが愛用する無印良品のアイテムを紹介します。教えてくれたのは、ものをもちすぎない暮らしを実践するSHIROさん（30代）。シンプルで機能性の高い無印良品のアイテムは、SHIROさんの暮らしに欠かせません。今回は、とくにコスパが高いと感じた3つのアイテムを伺いました。ひのき調理板＆せいろ：キッチン用品には自然素材をインスタグラムでミニマリストの考え方を発信しているSHIROさん。家具など持ちものを白で統一し