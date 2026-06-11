クルーズ船に乗って訪れた海外からの観光客に高知の魅力を感じてもらおうと、高知市の中心商店街で「おまちDEおもてなし」と題したイベントが行われました。高知市では、クルーズ船に乗って訪れた海外からの観光客に、高知のおもてなし文化などを楽しんでもらおうと「おまちDEおもてなし」と題したイベントを2024年から続けています。6月11日は、クルーズ船「セレブリティ・ミレニアム」で訪れたアメリカ・カリ