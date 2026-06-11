人気スマートフォンゲーム「あんさんぶるスターズ！！」のキャラクター・瀬名泉の声を務める声優の伊藤マサミさんが2026年6月11日に公式Xで自身の不倫騒動を謝罪した。「妻へは深く謝罪し厳しく叱責を受けました」発端となったのは、10日に暴露系Xアカウントによって、伊藤さんがファンの女性をホテルに誘うDMを公開されたこと。なお、伊藤さんは17年に女優の舞原鈴さんと結婚している。これを受け、伊藤さんは11日にXで、「私、伊