人気スマートフォンゲーム「あんさんぶるスターズ！！」のキャラクター・瀬名泉の声を務める声優の伊藤マサミさんが2026年6月11日に公式Xで自身の不倫騒動を謝罪した。

「妻へは深く謝罪し厳しく叱責を受けました」

発端となったのは、10日に暴露系Xアカウントによって、伊藤さんがファンの女性をホテルに誘うDMを公開されたこと。なお、伊藤さんは17年に女優の舞原鈴さんと結婚している。

これを受け、伊藤さんは11日にXで、「私、伊藤マサミに関してのSNS（Ｘ旧Twitter）における投稿について」と切り出し、謝罪文を投稿した。

伊藤さんは「この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです」とつづった。

また、「夫婦間で話し合いを行い、妻へは深く謝罪し厳しく叱責を受けました」と家庭内でのみそぎは済んでいることをアピールし、「此度の自分の行動を深く反省し、再び家族と皆様の信頼を取り戻せるよう誠心誠意努めてまいります」とコメントした。

「我が家には小さい子供達もおります」

妻の舞原さんもこのポストに引用する形で「夫、伊藤マサミに関してのSNS（Ｘ旧Twitter）における投稿について」を投稿。「この度は、主人の無自覚な行動により多くの方々を不快な気持ちにさせてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪した。

今回の騒動については「夫婦間で話し合いをしており、本人からの謝罪を受けております」と明かし、「夫として、父親として、劇団主宰として、今後責任を全うすることを約束いたしました」とつづった。

最後には、「また、図々しいお願いかとは思いますが、我が家には小さい子供達もおりますため何卒ご配慮いただけますと幸いです」と呼びかけていた。