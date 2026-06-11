ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐは後場急騰しストップ高。一気に年初来高値を更新した。きょう午後０時５分ごろ、子会社が生成ＡＩにより加速するＩＰの権利リスクの解決策として、ライセンス管理・収益配分システム「ＫＡＧＡＭＩＧａｔｅ（カガミゲート）」を開発したと発表しており、材料視した買いが集まっている。同システムはＩＰの利用者や種類、利用された範囲・条件をリアルタイムで数値化することで、ライセンス管理と