日本テレビの水卜麻美アナウンサーが、相変わらずの激務をこなしている。水卜アナは、平日朝の情報番組「ZIP!」で総合司会を担当しながら、人気番組の「有吉ゼミ」も担当。4月12日にはトークライブを開催し、さらに8月29～30日に放送する「24時間テレビ49」でウッチャンナンチャンの内村光良、フリーアナウンサーの羽鳥慎一と総合司会を担当することも決定した。 関連記事：日テレ「24時間テレビ