マンチェスター・ユナイテッドがボーンマスに所属するイングランド代表MFアレックス・スコットに関心を寄せているようだ。10日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。ブラジル代表MFカゼミーロが6月末の契約満了をもって退団するマンチェスター・ユナイテッドは、中盤の補強を今夏の移籍市場における最優先事項としている。すでにアタランタからブラジル代表MFエデルソンが移籍金最大3890万ポンド（約84億円）で