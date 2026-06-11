モーターサイクルとオートモビルの黄金時代である1950年代から1960年代の雰囲気を再現したサーキットイベント「フェスティバル オブ サイドウェイトロフィー」。2012年秋の初開催以来、春と秋の年2回繰り広げられるヒストリックモータースポーツの祭典は今回で14年目を迎えた。【画像】サーキットに1950〜60年代の風景が蘇る！白熱するサイドウェイトロフィーのレースシーン（写真47点）舞台となる袖ヶ浦フォレストレースウェイに