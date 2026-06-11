14日(日)から15日(月)は、梅雨前線が北上し、本州南岸の前線上を低気圧が進むため、再び関東から沖縄にかけて、太平洋側の広い範囲で大雨となるおそれがあります。九州南部や奄美・沖縄などでは、警報級の大雨となる可能性があり、今後の情報に注意が必要です。大雨の備えは早めに済ませておきましょう。14日〜15日梅雨前線北上で太平洋側は大雨のおそれ14日(日)は、梅雨前線が北上して東シナ海から西日本南岸にのび、15日(月)に