タレントのマツコ・デラックス（53）が6月8日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に出演し、そこでの発言が話題を集めている。同番組では、情報サイトによる「15〜19歳の若者に聞いた！『生まれ変わったら、どこの国に生まれたい』ランキング」のアンケート結果を発表。1位が日本、2位に韓国、3位がアメリカという順位となった。これについてマツコは「でしょうねっていう…。私、もう日本以外は嫌。すごい本当に良かったと思ってる