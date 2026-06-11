6回2/3で6安打4失点（自責3）、規定投球回にあと1死足りず【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。6回2/3を投げて6安打4失点（自責3）と力投。今季7勝目の権利を持ってマウンドを降りたが、規定投球回到達にはあと1アウト届かなかった。快投を続けていた大谷にとって、最後は悔しい結