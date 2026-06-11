6回2/3で6安打4失点（自責3）、規定投球回にあと1死足りず

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。6回2/3を投げて6安打4失点（自責3）と力投。今季7勝目の権利を持ってマウンドを降りたが、規定投球回到達にはあと1アウト届かなかった。

快投を続けていた大谷にとって、最後は悔しい結末となった。6-1で迎えた6回2死一、二塁、ロウに右翼線への2点適時二塁打を浴びた。ここでデーブ・ロバーツ監督がベンチを出て交代を告げた。

大谷は102球を投げ、6安打4失点（自責3）、4四死球6奪三振。今季初めて3失点以上を喫し、防御率は0点台から1.06となった。それでも勝利投手の権利を持ったまま降板した。

この日は規定投球回到達まであと1アウトに迫っていたが、目前でお預けに。SNSでは「ついに1点台でしかも規定乗らずかぁ。それでも十分すごいけど」「二刀流で規定到達は改めて難しいと実感する」「大谷惜しかったなー」「規定乗らず防御率も上がって○○だな」「あと1人で規定回数クリアというところで交代、これは悔しい」「ああ〜あと1アウト！」「防御率0点台より規定に乗ってほしかった」など、惜しむ声が相次いだ。 （Full-Count編集部）