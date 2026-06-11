杉谷拳士氏がホワイトソックス本拠地を訪問元日本ハム内野手の杉谷拳士氏が9日（日本時間10日）、自身の公式X（旧ツイッター）を更新した。まさかの報告にファンも「落ち込まないで」と“心配”の声を寄せている。杉谷氏は「熱い気持ちで買っちゃいました次は2人のプレーを目に焼き付けたいです」と報告。写真はホワイトソックスの本拠地、ギャランティードレートフィールドの前で撮影されたものだった。現在のホワイトソ