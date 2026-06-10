5月31日に東京ドームでおこなわれた嵐のラストライブは、多くの人に感動をもたらした。約1週間が経ち、リーダーだった大野智の今後の芸能活動に関する動向が取りざたされ、注目を集めている。発端となったのは、6月9日の「WEB女性自身」の報道。「大野さんは嵐のラスト公演をもって、STARTO ENTERTAINMENTを退所しました。記事によれば、大野さんは芸能活動をする意思があり、元ジャニーズJr.で現在は俳優や振付師として活動す