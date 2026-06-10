老け見えの原因となる猫背や巻き肩、それにともなう肩・首のこりを解消し、若々しい印象の美姿勢をつくるコツを紹介します。教えてくれるのは、元宝塚歌劇団星組娘役で、現在は優しいストレッチや健康ダンス教室を開催している琴まりえさん。隙間時間でできる、簡単なエクササイズもぜひ参考に。猫背・巻き肩をやめて若見え姿勢に背中の力が抜け、肩、首が前に出ると、フェイスラインや二の腕がたるみ、首も太く、短く見えます。肩