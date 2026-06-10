ESSEonlineに掲載された記事のなかから、6月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！老後を身軽に暮らすためには整理が大切なステップですが、ものを手放すのに罪悪感を覚えることも。「だからこそ、50代60代のうちからものを増やさない習慣を身につけておくことが有効です」と話すのは、整理収納アドバイザーの原田さよさん（60代）。ここでは、原田さんが片付けの失敗から心がけるようになった、もの選びの基準について紹介