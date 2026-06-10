【デジタルギアを連れてワーケーションしよう！・17】大型連休も終わり、静かな八ヶ岳が戻ってきました。梅雨入り前の5月下旬は本当に気持ちがいい季節です。ニュースでは「東京で早くも真夏日が！」なんて見かけますが、八ヶ岳では20℃前後。ちょうどいい感じですね。●梅雨入り前の気持ちいい八ヶ岳を満喫してます昼間25℃くらいまで上がり、ちょっと暑くなった日もありました。でも湿度が低いので日陰に入れば涼しいもの