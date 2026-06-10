なぜ今、スポーツビジネスだったのか？キャリアチェンジのタイミングプロ野球をビジネスサイドで支える球団職員などに転職秘話を聞く連載企画。今回はパ・リーグインサイトの運営元でもある、プロ野球パ・リーグ6球団の共同出資会社パシフィックリーグマーケティング株式会社（PLM）をピックアップした。社員のほぼ全員が中途採用入社で、さまざまなバックグラウンドを有するメンバーが集うPLM。そのなかでいずれも大企業か