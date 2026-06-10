皇族の数の確保策をめぐり、衆参両院の議長らと国会の各党派による全体会議が10日開かれ、女性皇族が結婚した後も皇族の身分を保持する案と、戦後に皇族でなくなった旧宮家の男系男子を養子に迎える案の2つについて「了」とすることを柱とした衆参正副議長のとりまとめ案を「立法府の総意」を決定した。会議で立憲民主党など一部の野党は旧宮家の男系男子の養子案について賛成しなかったが、議席にして大きな割合を占める各党の賛