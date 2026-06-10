開催：2026.6.10 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 3 - 6 [ナショナルズ] MLBの試合が10日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとナショナルズが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザー、対するナショナルズの先発投手はアンドルー・アルバレスで試合は開始した。 1回表、2番 ルイス・ガルシア 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームラ