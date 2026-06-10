ネリがカシメロに4回TKO負け6日に行われたボクシングの「3150FIGHT 10」のノンタイトル戦で、元世界2階級制覇王者のルイス・ネリ（メキシコ）は、元世界3階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（フィリピン）に4回TKOで敗れた。1ラウンド（R）に3度のダウンを喫するなど完敗だったネリだが、海外メディアに対して「イノウエのほうがカシメロよりも強かった」と、かつて敗れた世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥を引き