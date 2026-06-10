リヴァプールに所属する日本代表MF遠藤航が、アルネ・スロット体制下で出場機会を減らした時期について振り返り、本音を明かした。【映像】遠藤航、まさかの大ケガ…壮絶な治療風景（実際の様子）ABEMAでは、2026 FIFAワールドカップに向けた戦いに挑む遠藤に独占密着。ワールドカップへ向けた胸の内を語っている。ユルゲン・クロップ体制で迎えたリヴァプール1年目。遠藤は加入当初こそ懐疑的な視線を浴びたが、持ち前のハードワ